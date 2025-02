È morta a 88 anni la cantante Roberta Flack, nota per la versione originale di “Killing Me Softly With His Song”

Lunedì è morta la cantante e pianista statunitense Roberta Flack, nota soprattutto per le canzoni di grande successo “The First Time Ever I Saw Your Face” e “Killing Me Softly With His Song”, che fu poi rifatta dai Fugees, diventando uno dei singoli hip hop più famosi di sempre. Flack aveva 88 anni e soffriva di sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che le aveva reso impossibile cantare.

Flack fu attiva soprattutto negli anni Settanta, quando proprio grazie a queste due canzoni vinse il premio Grammy per il miglior disco sia nel 1973 che nel 1974, diventando la prima cantante a vincerne due consecutivi. Alla fine del 1971 Clint Eastwood volle usare “The First Time Ever I Saw Your Face” nel suo primo film da regista, Brivido nella notte. Poi la casa discografica di Flack decise di farne un singolo che rimase in classifica negli Stati Uniti per sei settimane, e che ebbe grande successo anche in altri paesi. Dopo “Killing Me Softly With His Song”, che si sente anche nel film del 2002 About a Boy, Flack finì al primo posto delle classifiche statunitensi anche con “Feel Like Makin’ Love”.

