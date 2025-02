Su tutte le prime pagine di oggi l’apertura è dedicata alle elezioni politiche che si sono tenute ieri in Germania, con la vittoria della CDU, il partito di centrodestra primo con oltre il 28% dei voti e che a meno di sorprese dovrebbe vedere il suo leader Friedrich Merz come nuovo cancelliere, e la notevole avanzata dell’estrema destra di AfD che ha raddoppiato i propri consensi superando il 20%. Sui giornali sportivi si commentano i risultati della domenica nella Serie A maschile di calcio, con le vittorie di Juventus e Atalanta e la sconfitta del Napoli, superato in testa alla classifica dall’Inter.