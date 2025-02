È morto a 81 anni il cantautore folk inglese Bill Fay

Bill Fay, cantautore folk inglese attivo tra gli anni Sessanta e Settanta e a lungo sconosciuto, che venne poi riscoperto decenni dopo ottenendo uno status di culto tra critici, colleghi e nuovi fan, è morto a 81 anni. Dopo due dischi pubblicati tra il 1970 e il 1971 senza molto successo, Fay si dedicò ad altri mestieri e il suo nome venne prevalentemente dimenticato. Poi però una piccola etichetta inglese ripubblicò quei dischi, e vennero scoperti dal chitarrista Jim O’Rourke, che li fece ascoltare a Jeff Tweedy della band americana dei Wilco. Tweedy si appassionò così a Fay e cominciò a cantare una sua canzone – “Be Not So Fearful” – ai concerti, e lo convinse a suonare insieme in un paio di occasioni.

L’interessamento di O’Rourke, Tweedy e di altri musicisti alla fine convinse Fay a tornare a registrare, e nel 2012 uscì Life Is People, il suo terzo disco, pubblicato a oltre quarant’anni dal precedente. Fu quello che lo fece conoscere a un pubblico più grande, non più solo di cultori e addetti ai lavori. Ne pubblicò poi un altro nel 2015 e un ultimo nel 2020.

