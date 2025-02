Domenica pomeriggio un volo civile della compagnia American Airlines partito da New York e diretto a New Delhi, in India, è atterrato a Roma per via della presunta presenza di una bomba a bordo. Al momento non è chiaro da chi sia arrivata la segnalazione. Le forze dell’ordine italiane stanno controllando l’aereo e i suoi 199 passeggeri, ma finora non è emerso se abbiano davvero trovato una bomba.