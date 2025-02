L’attaccante Moise Kean è stato ricoverato dopo uno scontro durante Verona-Fiorentina

Durante la partita di calcio Verona-Fiorentina l’attaccante italiano Moise Kean, della Fiorentina, ha preso un forte colpo alla testa durante uno scontro di gioco. L’impatto gli ha aperto una ferita che è stata medicata con dei punti: poi però quando Kean è rientrato in campo è riuscito a rimanere in piedi solo per pochi secondi, ha rallentato e poi si è accasciato a terra. Sembra che Kean non abbia perso conoscenza, ma i medici sono subito entrati in campo e l’hanno portato via dal campo in barella. Un’ambulanza l’ha poi portato in ospedale. Un comunicato della Fiorentina dice che Kean «ha riportato un trauma cranico», e che sono in corso degli accertamenti sulle sue condizioni.