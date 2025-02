Quasi tutti i giornali hanno in prima pagina l’aggravamento delle condizioni di papa Francesco: sabato sera l’ufficio stampa del Vaticano ha fatto sapere che in mattinata il papa ha avuto una crisi respiratoria più grave rispetto a quelle dei giorni precedenti, e che le sue condizioni rimangono «critiche». Altre storie a cui viene dato spazio sulle prime pagine sono le elezioni federali, cioè nazionali, in Germania, e il fatto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia mandato un videomessaggio al raduno dei conservatori a Washington, nonostante le polemiche sul saluto col braccio teso di Steve Bannon. I giornali sportivi hanno in prima pagina la vittoria del Torino contro il Milan e la vittoria dell’Inter contro il Genoa.