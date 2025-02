Ci sono notizie diverse in apertura sulle prime pagine di oggi: molti si occupano dei negoziati per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, con le nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump che vuole escludere il presidente ucraino Zelensky dalla trattativa. Altri titolano sul saluto romano dell’ex consigliere di Trump Steve Bannon alla riunione dei partiti sovranisti a Washington e sulle polemiche sulla partecipazione in videocollegamento della presidente del Consiglio Meloni prevista per oggi, altri ancora seguono le notizie sulla salute di Papa Francesco.