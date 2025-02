Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: l’opposizione degli Stati Uniti a una risoluzione dell’ONU di condanna della Russia per l’invasione dell’Ucraina e la condanna a otto mesi del sottosegretario alla Giustizia Delmastro per la diffusione delle intercettazioni di Alfredo Cospito in carcere. Avvenire si occupa invece dell’attesa per le elezioni politiche in programma domenica in Germania, mentre Libero titola sull’ipotesi di dimissioni di Papa Francesco per le sue condizioni di salute.