Per lunedì 24 febbraio è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale

Il sindacato USB ha indetto per lunedì 24 febbraio uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale che potrebbe comportare disagi in diverse città. ATM, l’azienda di trasporti di Milano, ha fatto sapere che potrebbero esserci interruzioni nel servizio nella fascia oraria tra le 8:45 e le 15 e in quella tra le 18 e il termine del servizio. Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, ha comunicato che ci potranno essere disservizi dalle 8:30 alle 17, e dopo le 20. La mobilitazione è stata indetta per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, anche a fronte dell’aumento dell’inflazione.

Sempre lunedì potrebbero esserci disservizi anche negli aeroporti: i sindacati Anpac, Filt-CGIL e Uilt-UIL hanno annunciato uno sciopero di quattro ore che tra le 12 e le 16 coinvolgerà il personale e i piloti di Aeroitalia e i piloti di Easyjet. È stato invece annullato lo sciopero nazionale del personale ferroviario che era stato indetto per sabato 22 e domenica 23 febbraio.