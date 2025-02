Il senatore statunitense Mitch McConnell, capogruppo dei Repubblicani al Senato, non si ricandiderà per un ottavo mandato

Il senatore statunitense Mitch McConnell non si ricandiderà per un ottavo mandato nel 2026. Lo ha confermato il suo ufficio. McConnell ha compiuto 83 anni proprio giovedì, il giorno dell’annuncio, ed è stato a lungo capogruppo dei Repubblicani al Senato, dove era stato eletto per la prima volta nel 1984. Negli anni ha dimostrato una grande abilità politica e ha influenzato molto le decisioni del Senato: recentemente però era entrato in conflitto con il presidente Donald Trump e l’area più radicale del loro partito.