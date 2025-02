Il primo incontro a Riad, in Arabia Saudita, fra le delegazioni di Russia e Stati Uniti, guidate rispettivamente dal ministro degli Esteri Lavrov e dal segretario di Stato Rubio, per discutere della guerra in Ucraina e di possibili opportunità commerciali fra i due paesi è la notizia su cui apre la maggior parte dei giornali di oggi. Altri seguono le notizie sulla salute di Papa Francesco, ricoverato da venerdì in ospedale a Roma e affetto da una polmonite bilaterale, mentre il Sole 24 Ore titola sui dati sul recupero dell’evasione fiscale in Italia, Avvenire si occupa del concorso per gli insegnanti di sostegno nella scuola, e i giornali sportivi commentano l’eliminazione di Atalanta e Milan dalla Champions League maschile di calcio.