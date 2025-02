La procura di Venezia ha aperto un’indagine contro il figlio di Donald Trump per la presunta uccisione di un’anatra protetta

La procura di Venezia ha aperto un’indagine sulle denunce secondo cui Donald Trump Jr., figlio del presidente degli Stati Uniti, durante una battuta di caccia nella laguna veneta avrebbe ucciso una casarca (Tadorna ferruginea), una specie protetta di anatra. Le denunce erano state presentate a partire dal 4 febbraio, quando un’azienda di prodotti per la caccia fondata da Trump aveva pubblicato online dei video che lo mostravano con l’anatra morta.

Nei video comunque non si vede l’uccisione della casarca: in un comunicato Trump si è difeso dicendo che non è possibile stabilire se sia stato lui a ucciderla o uno degli altri gruppi di cacciatori presenti al momento nella zona, o se ancora l’animale fosse morto per cause naturali ma comunque riportato ai cacciatori dai loro cani.

– Leggi anche: Donald Trump Jr. ha cacciato una specie protetta nella laguna veneziana?