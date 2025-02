Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’incontro di ieri a Parigi fra i leader dei principali paesi europei per concordare un’iniziativa comune per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, in risposta ai contatti fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin che avevano escluso l’Unione Europea dalla trattativa; l’incontro sembra però non aver portato a niente di concreto, soprattutto per le divisioni sull’ipotesi di inviare militari per il rispetto della tregua. Il Corriere della Sera e il Dubbio titolano invece sulle nuove accuse della portavoce del ministero degli Esteri russo al presidente della Repubblica Mattarella per il suo paragone fra la Russia e il Terzo Reich nazista.