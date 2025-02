Almeno nove persone sono morte a causa delle forti piogge nel sud-est degli Stati Uniti

Nel fine settimana almeno nove persone sono morte per i danni dovuti alle forti piogge nel sud-est negli Stati Uniti, che hanno causato grandi allagamenti in Kentucky, Tennessee, Virginia, West Virginia, Mississippi, North Carolina, Alabama e Georgia. Sono quasi tutti gli stati colpiti lo scorso ottobre dalla tempesta Helene, che aveva causato più di 200 morti. Domenica sera negli otto stati coinvolti più di mezzo milione di case era senza elettricità.

Nel Kentucky sono morte otto persone, quasi tutte dopo essere rimaste bloccate nelle proprie auto per le strade allagate. Una nona persona è morta in Georgia. Il governatore del Kentucky Andy Beshear (Democratico) ha detto che da sabato ci sono stati più di mille interventi di soccorso e che il numero dei morti potrebbe aumentare. Ha anche suggerito alle persone di non andare in strada. Beshear ha chiesto e ottenuto dal governo federale la dichiarazione dello stato di emergenza, e ha chiesto anche lo stanziamento di fondi federali.