Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata all’incontro dei leader dei principali paesi europei convocato dal presidente francese Macron per discutere della guerra fra Russia e Ucraina, dopo l’iniziativa del presidente degli Stati Uniti Trump per una trattativa diretta con quello russo Putin che escluda i paesi europei. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la conclusione del festival di Sanremo e i commenti al risultato finale, la bambina di 9 mesi sbranata in casa da un cane a Acerra, in provincia di Napoli, e la vittoria della Juventus sull’Inter nel campionato di calcio di Serie A maschile.