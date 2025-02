Le prime pagine dei principali quotidiani di oggi dedicano ampio spazio ai negoziati per la fine della guerra in Ucraina, che secondo alcuni media internazionali ripresi dal Corriere e da Repubblica potrebbero cominciare nei prossimi giorni a Riad, in Arabia Saudita, senza la partecipazione dell’Unione Europea. A condurli sarebbero soltanto funzionari statunitensi e russi, e per questo motivo, scrive il Corriere, il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe organizzato per oggi un incontro di emergenza a Parigi con i principali leader europei. Altro spazio sulle prime pagine è dedicato al Festival di Sanremo. I quotidiani che sono andati in stampa più tardi danno conto del vincitore, il cantante Olly, mentre altri si concentrano sugli ascolti notevoli di questa 75esima edizione del Festival. Tutte le prime pagine, non soltanto quelle dei quotidiani sportivi, danno infine notizia della squalifica di tre mesi concordata dal tennista italiano Jannik Sinner con l’Agenzia mondiale antidoping per una storia che si trascina da quasi un anno: l’assunzione involontaria di una sostanza vietata, in quantità ininfluenti sulle prestazioni.