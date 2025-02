Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte si occupa delle critiche della portavoce del ministero degli Esteri russo al paragone fatto dal presidente della Repubblica Mattarella dieci giorni fa a Marsiglia fra l’invasione russa dell’Ucraina e le azioni del Terzo Reich nazista in Europa. Qualche giornale titola sull’intenzione espressa dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di non far rientrare le spese militari nei vincoli del patto di stabilità, mentre altri aprono sul discorso del vicepresidente degli Stati Uniti Vance alla conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera, nel quale ha criticato l’Unione Europea accusandola di censure verso l’estrema destra. Libero e il Tempo titolano poi sulla partecipazione di Roberto Benigni al festival di Sanremo, e il Fatto critica gli aumenti dei vitalizi per gli ex consiglieri regionali.