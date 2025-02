A Villach, in Austria, un 14enne è stato ucciso e altre quattro persone sono state ferite in un attacco con coltello

Sabato in Austria un 14enne è stato ucciso in un attacco con coltello: il responsabile, un uomo siriano di 23 anni, ha ferito altre quattro persone (di cui due in modo grave) prima di essere fermato e arrestato. L’attacco è avvenuto a Villach, nel sud del paese vicino al confine con l’Italia e la Slovenia. La polizia ha detto che l’aggressione è stata interrotta anche grazie a un fattorino, anche lui siriano, che ha investito l’uomo armato con la sua auto. Le indagini sono in corso e non è stato ancora comunicato un possibile movente per l’attacco.