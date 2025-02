Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti seguono la trattativa iniziata con la telefonata fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin per arrivare a una tregua nella guerra fra Russia e Ucraina, e il ruolo marginale assegnato finora all’Unione Europea, altri si occupano dell’annuncio di Trump di nuovi dazi sulle importazioni che dovrebbero entrare in vigore da aprile, altri ancora titolano sull’uomo che a Monaco di Baviera ha investito le persone che partecipavano a una manifestazione sindacale, provocando almeno 30 feriti. I giornali sportivi festeggiano la vittoria di Federica Brignone nello slalom gigante femminile dei Mondiali di sci che si stanno svolgendo in Austria.