12 persone sono state arrestate in varie città italiane in una grossa operazione della procura di Brescia contro la ’ndrangheta

Giovedì, in varie città italiane, sono state arrestate 12 persone accusate a vario titolo di essere coinvolte in attività della ’ndrangheta, in una grossa operazione compiuta dalla Guardia di Finanza di Brescia. Secondo la Direzione distrettuale antimafia della procura di Brescia, che ha coordinato l’operazione, le 12 persone sono legate a un nucleo della ’ndrangheta attivo nel commercio di materie plastiche nella zona di Brescia: sono accusate di frode fiscale per oltre 365 milioni di euro.

Nell’operazione sono stati sequestrati anche 8,5 milioni di euro e sono state svolte varie perquisizioni, sia in Italia che all’estero: nelle province di Brescia, Torino, Verona, Reggio Emilia, Modena, Cremona, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Varese, Catania e Reggio Calabria, e all’estero in Spagna e Svizzera.