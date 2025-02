La telefonata fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin per iniziare negoziati che portino a una tregua nella guerra fra Russia e Ucraina è la notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi. Il Sole 24 Ore apre invece sui dati sulla produzione industriale di dicembre, in calo per il 23esimo mese consecutivo, il Manifesto titola sulla chiusura della vicenda giudiziaria che riguarda il sindaco di Riace Mimmo Lucano, condannato definitivamente a 18 mesi con pena sospesa per falso, e Libero si occupa del successo di ascolti televisivi del festival di Sanremo. I giornali sportivi commentano le sconfitte di Atalanta e Milan nell’andata degli spareggi per accedere agli ottavi di finale della Champions League maschile di calcio.