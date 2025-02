Negli Stati Uniti più di 200mila persone sono rimaste senza corrente a causa di una tempesta di neve

Mercoledì una tempesta di neve che ha colpito gli Stati Uniti orientali ha lasciato più di 200mila persone senza elettricità in Virginia (con oltre 190mila persone coinvolte dai blackout) e North Carolina (16mila persone). Il governatore della Virginia Glenn Youngkin ha dichiarato lo stato di emergenza, e invitato le persone a rimanere a casa per tutta la giornata (notte inoltrata in Italia). Le scuole in Virginia sono chiuse da martedì. La tempesta ha raggiunto anche Kentucky, Maryland, Delaware, Pennsylvania e New Jersey, oltre alla capitale Washington DC. Quasi 4mila voli in tutto il paese hanno subito cancellazioni o ritardi, e ci sono stati centinaia di incidenti stradali e interruzioni del traffico.