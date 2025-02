L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a molte notizie diverse: la legge approvata dalla regione Toscana per regolare il suicidio assistito, il messaggio di Papa Francesco ai vescovi degli Stati Uniti contro le espulsioni di migranti irregolari, le preoccupazioni per la fragile tregua fra Israele e Hamas e le ipotesi di trattativa per arrivare a una pace fra Russia e Ucraina, le indagini sulla vicenda della liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri, l’incontro internazionale sull’intelligenza artificiale organizzato dal governo francese, e l’inizio del festival di Sanremo. I giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus con il PSV Eindhoven nell’andata dei playoff per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League maschile di calcio.