Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia in apertura è la situazione a Gaza, con l’annuncio di Hamas di voler rimandare la liberazione degli ostaggi israeliani prevista per sabato per quelle che sostiene essere violazioni della tregua da parte di Israele; decisione che in molti titoli viene collegata al piano di Trump per la Striscia di Gaza e alle sue nuove dichiarazioni per cui ai palestinesi non sarebbe garantito il ritorno dopo la ricostruzione. Repubblica titola invece sull’offerta di acquisto di OpenAI da parte di un gruppo di imprenditori fra i quali Elon Musk, il Giornale apre sulle cerimonie per il giorno del ricordo delle foibe, il Fatto segue la vicenda giudiziaria della società Visibilia e della ministra del Turismo Santanchè, e Domani si occupa dell’indagine aperta dalla Corte penale internazionale sull’Italia per la liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri.