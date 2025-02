Più di 150 bombe inesplose della Seconda guerra mondiale sono state trovate in un parco giochi nel nord dell’Inghilterra

Nelle ultime settimane sono state trovate più di 150 bombe inesplose della Seconda guerra mondiale in un parco giochi per bambini a Wooler, una piccola città del Northumberland, nel nord dell’Inghilterra. Sono tutte bombe da addestramento, che sono state seppellite nel parco alla fine della guerra: all’interno hanno comunque una carica esplosiva, per cui possono essere pericolose.

Le prime bombe sono state trovare il 14 gennaio da alcuni operai che stavano scavando per rinnovare il parco giochi. Dopo la scoperta, nei giorni seguenti si è scavato in altre zone del parco, e sono state trovate decine di bombe simili: altre ancora potrebbero essere trovate nel corso delle operazioni di bonifica. Il consiglio comunale della città ha detto di auspicare che entro aprile il parco sia bonificato e che possano riprendere i lavori di rinnovo.