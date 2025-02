È morto a 53 anni Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio 

Lunedì è morto a Milano il dj e direttore di Virgin Radio Alex Benedetti: aveva 53 anni e secondo le prime informazioni disponibili sarebbe morto dopo essersi gettato dalla finestra del proprio ufficio, dal settimo piano di un edificio nel centro della città. Sono in corso accertamenti e al momento non ci sono informazioni sulle circostanze in cui Benedetti avrebbe compiuto quest’azione, né sui motivi che lo avrebbero spinto a farlo.

Benedetti lavorava a Virgin Radio da quasi vent’anni: aveva iniziato come programmatore musicale e ne era diventato direttore sei anni fa, nel 2019. Aveva iniziato a lavorare in radio negli anni Novanta, con Radio Italia Network, mentre negli anni Ottanta aveva lavorato come dj.

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.