Almeno 41 persone sono morte in un grave incidente stradale in Messico

Sabato mattina un pullman con a bordo 48 persone si è scontrato con un camion sulla strada che collega le città di Escárcega e Chablé, rispettivamente negli stati di Campeche e Tabasco, nel sud del Messico: nell’incidente sono morte 41 persone, tra cui 38 passeggeri del pullman, due autisti a bordo e l’uomo alla guida del camion. In seguito allo scontro il pullman ha preso fuoco. Le operazioni di soccorso e identificazione, così come le indagini per accertare le cause dell’incidente, sono ancora in corso. Stando al comunicato diffuso dal tour operator proprietario del pullman, il mezzo era in buono stato di funzionamento e stava viaggiando a velocità moderata.