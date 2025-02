Il pugile irlandese John Cooney è morto una settimana dopo essersi gravemente ferito in un incontro

È morto a 28 anni il pugile irlandese John Cooney, che una settimana fa era rimasto gravemente ferito in un incontro a Belfast, in Irlanda del Nord. L’incontro si era disputato sabato 1 febbraio tra lui e il gallese Nathan Howells, che aveva vinto. Al nono round l’incontro era stato fermato proprio per le condizioni di Cooney, che era stato portato in un ospedale di Belfast: lì aveva scoperto di avere un’emorragia cerebrale, era stato operato ed era rimasto per giorni in terapia intensiva, prima di morire.

Era un incontro valido per il titolo “celtico” – un tipo di titolo assegnato dalla federazione irlandese di boxe – dei pesi superpiuma (che comprende pugili che pesano tra le 126 e le 130 libbre, quindi tra i 57,152 e i 58,967 chili). Prima dell’incontro Cooney era il detentore del titolo dal novembre del 2023 (anche se nel mezzo era dovuto stare fuori per circa un anno a causa di un infortunio alla mano.