Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le sanzioni decise dal presidente degli Stati Uniti Trump contro la Corte penale internazionale, con la successiva reazione di molti paesi che hanno firmato una dichiarazione critica nei confronti di questa decisione, dichiarazione a cui però non ha aderito l’Italia, e l’esposto presentato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per la diffusione di notizie riservate da parte della procura di Roma e del procuratore capo Lo Voi. Il Sole 24 Ore apre sull’offerta pubblica di scambio con cui BPER Banca vuole comprare Banca Popolare di Sondrio, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria della Juventus con il Como nella prima partita della giornata di campionato di calcio di Serie A.