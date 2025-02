Il confronto fra il governo italiano e la Corte penale internazionale in seguito alla liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri è ancora in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Qualche giornale si occupa invece delle reazioni alla proposta del presidente degli Stati Uniti Trump per la Striscia di Gaza, il Manifesto e il Fatto titolano sulla vicenda delle persone spiate su WhatsApp tramite un software di una società israeliana che ha deciso di interrompere la collaborazione con il governo italiano, il Messaggero apre sulle possibili scelte del governo per contrastare i dazi degli Stati Uniti, e i giornali sportivi commentano la vittoria della Fiorentina sull’Inter nel proseguimento della partita di Serie A che era stata interrotta due mesi fa per il malore del calciatore Bove.