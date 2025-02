L’informativa in parlamento dei ministri della Giustizia Nordio e dell’Interno Piantedosi sulla vicenda della liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri dopo l’arresto su richiesta della Corte penale internazionale è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli sottolineano le critiche rivolte da Nordio alla Corte e le accuse dell’opposizione al governo per la gestione del caso. Il Giornale apre invece sul discorso tenuto a Marsiglia dal presidente della Repubblica Mattarella, mentre il Manifesto titola sull’assoluzione da parte del tribunale di Crotone dell’attivista iraniana Majidi dall’accusa di essere una scafista.