Martedì la tennista romena Simona Halep ha annunciato il suo ritiro. Lo ha detto al termine di una partita persa contro l’italiana Lucia Bronzetti nel Transylvania Open, torneo che si gioca in Romania. Halep ha 33 anni ed è stata una delle tenniste più forti degli ultimi anni: tra le altre cose in carriera ha vinto una volta il torneo di Wimbledon e una il Roland Garros (due dei quattro tornei più importanti al mondo, quelli che formano il cosiddetto Grande Slam). Tra il 2017 e il 2018 era stata per molti mesi al numero 1 nella classifica delle migliori tenniste al mondo.

Negli ultimi tre anni la sua attività agonistica era stata segnata da una squalifica per doping, ricevuta nel settembre del 2022 dopo gli US Open. Ad Halep era stato contestato di aver violato due volte il protocollo internazionale antidoping prima assumendo il Roxadustat, un farmaco per trattare l’anemia vietato agli atleti, e poi per altre irregolarità nel suo passaporto biologico, il sistema usato per tracciare i parametri ematici (cioè i valori del sangue) degli atleti. Era stata inizialmente squalificata per quattro anni, ma nel marzo del 2024 la sua squalifica era stata ridotta a 9 mesi dopo che il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) aveva stabilito che la violazione delle norme non era stata intenzionale.