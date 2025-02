Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a notizie diverse, ma la maggior parte si occupa della vicenda della liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri, sulla quale oggi riferiranno in parlamento i ministri dell’Interno Piantedosi e della Giustizia Nordio. Qualche giornale apre invece sull’incontro fra il presidente degli Stati Uniti Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, la Stampa titola sulla sparatoria in una scuola in Svezia in cui sono morte undici persone, il Sole 24 Ore commenta i dati sull’occupazione giovanile in Italia, il Giornale e Libero si occupano dell’inchiesta della procura di Salerno sull’immigrazione clandestina per la quale è stato messo agli arresti domiciliari il tesoriere del Partito Democratico in Campania, e Domani apre sulla reazione cinese ai dazi decisi dagli Stati Uniti.