È caduto un elicottero in provincia di Parma

Un elicottero civile è caduto intorno alle 19:20 a Castelguelfo, una frazione del comune di Noceto, in provincia di Parma. All’interno dell’elicottero c’erano tre persone e nessuna di loro è sopravvissuta. Diversi giornali scrivono che tra i morti c’è anche Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato insieme al fratello Ferruccio della famosa azienda di salumi. Il suo nome, scrive ANSA, «è stato segnalato da diverse fonti ai soccorritori che si trovano sul posto» e che stanno lavorando sui resti dell’elicottero per estrarre i corpi. La morte di Lorenzo Rovagnati è stata commentata anche dal sindaco di Noceto. Le altre due persone che si trovavano sull’elicottero sarebbero i piloti.

L’elicottero è precipitato all’interno del parco del castello di Castelguelfo, lungo la via Emilia, a metà strada tra Parma e Fidenza. Il castello è di proprietà della famiglia Rovagnati e al suo interno si trova anche un eliporto privato.

Nella zona, in serata, c’era una nebbia molto fitta. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e il sostituto procuratore della procura di Parma che coordina le indagini dei carabinieri. Sono stati sequestrati i piani di volo e la scatola nera. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’indagine per stabilire le cause dell’incidente. Nelle prossime ore invierà sul posto un proprio ispettore. Non è ancora chiaro se l’elicottero sia caduto durante la manovra di atterraggio o di decollo e quali siano le cause.