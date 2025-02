Sono sempre i dazi decisi dal presidente Trump sulle importazioni negli Stati Uniti la notizia principale sulle prime pagine di oggi: dopo l’annuncio delle sanzioni a Messico, Canada e Cina ieri Trump ha sospeso per un mese quelle a Messico e Canada in cambio di maggiori controlli sui confini, mentre l’Unione Europea si prepara al confronto con gli Stati Uniti sul tema. Qualche giornale si occupa invece in apertura di immigrazione, con le polemiche fra il governo e una parte della magistratura sulla gestione dei centri per migranti costruiti in Albania e il confronto fra maggioranza e opposizione sulla liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri. I giornali sportivi commentano le trattative concluse nell’ultimo giorno del calciomercato invernale.