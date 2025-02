C’è stato un incendio su un Frecciargento partito da Genova e diretto a Roma

Su un Frecciargento partito da Genova e diretto a Roma si è sviluppato un incendio e il treno si è dovuto fermare alla stazione di Lastra a Signa, vicino a Firenze. Non ci sono stati feriti e l’ipotesi più accreditata è che l’incendio sia partito da un pannello elettrico sotto a un vagone e che sia stato causato da un corto circuito.

La circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Empoli via Lastra a Signa è stata sospesa e potrebbe subire ritardi per consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire. I passeggeri del Frecciargento hanno proseguito il viaggio con un autobus fino alla stazione di Firenze dove Trenitalia ha messo a disposizione dei treni per Roma, destinazione finale del viaggio.