Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: i dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Trump per l’importazione di merci provenienti da Canada, Messico e Cina e le preoccupazioni dell’Unione Europea per misure che riguardino i paesi che ne fanno parte, e l’iniziativa politica lanciata dall’imprenditore Elon Musk in Europa con la sigla MEGA (Make Europe Great Again), che riprende quella della campagna di Trump negli Stati Uniti. Il Fatto apre invece sulle iniziative del governo per riuscire a mettere in funzione i centri per migranti costruiti in Albania, e i giornali sportivi commentano i risultati di ieri nella Serie A di calcio maschile, con i pareggi fra Inter e Milan e fra Napoli e Roma.