I giornali di oggi aprono su due notizie principali. La prima è l’imposizione dei dazi – le imposte sull’importazione di merce straniera – a Canada, Messico e Cina decisa dal presidente statunitense Donald Trump nella serata di sabato, che segnala l’inizio di una nuova “guerra commerciale” con i principali partner commerciali degli Stati Uniti: vari quotidiani parlano anche dei modi in cui l’Unione europea sta pensando di prepararsi all’eventualità che siano imposti anche contro i paesi europei.

Si parla poi ancora della decisione della Corte di appello di Roma, che non ha convalidato il trattenimento nei centri per richiedenti asilo costruiti in Albania di 43 persone migranti, portate lì da una nave della marina militare italiana dopo essere state salvate nel Mediterraneo e che adesso verranno trasferite in Italia.