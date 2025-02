Le forti piogge hanno causato inondazioni e qualche danno in alcune province della Toscana

Tra venerdì e sabato a causa delle piogge intense ci sono stati allagamenti ed esondazioni di alcuni fiumi in Toscana, in particolare lungo la costa livornese e con danni anche nelle province di Pisa, Lucca, Pistoia e Prato. Il fiume Cecina è uscito dagli argini nella zona di Montescudaio, in provincia di Pisa, e da ieri sono tenuti sotto controllo altri fiumi come l’Era, l’Ombrone e il Bisenzio, per i picchi di piena. Non sono invece stati segnalati problemi per l’Arno, il principale fiume della regione.

Anche a Firenze sono stati segnalati alcuni danni a causa della pioggia, con la caduta di un pino nella notte e diversi interventi per alberi e rami pericolanti da parte dei Vigili del Fuoco.