La notizia principale su cui aprono tutti i giornali di oggi è la decisione della Corte di appello di Roma che non ha convalidato il trattenimento nei centri per richiedenti asilo costruiti in Albania di 43 persone migranti, portate lì da una nave della marina militare italiana dopo essere state salvate nel Mediterraneo e che adesso verranno trasferite in Italia. Il Fatto apre invece sulle accuse della presidente del Consiglio Meloni e del suo partito a una parte della magistratura, mentre i giornali sportivi si occupano delle trattative degli ultimi giorni del calciomercato.