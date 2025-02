Un piccolo aereo con sei persone a bordo si è schiantato a Philadelphia, negli Stati Uniti

Venerdì sera un’ambulanza aerea che aveva a bordo sei persone – una bambina malata, sua madre e quattro membri dell’equipaggio – si è schiantata in un quartiere nel nord-est della città statunitense di Philadelphia, prendendo fuoco. Non sono stati trovati sopravvissuti, ma non è stata neanche confermata la loro morte. Dopo l’impatto con il terreno si è sviluppato un incendio in alcuni edifici nelle vicinanze: gli incendi sono sotto controllo, ma c’è un numero per ora non precisato di feriti.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente. Secondo la Federal Aviation Administration, l’agenzia governativa che si occupa dell’aviazione, l’incidente è avvenuto poco dopo la partenza dell’aereo: la paziente pediatrica, messicana, stava tornando in Messico con la madre dopo essere stata curata a Philadelphia. L’aereo doveva fermarsi nell’aeroporto nazionale di Springfield-Branson, nel Missouri, per fare rifornimento, e poi ripartire verso Tijuana.