In una scuola in Slovacchia uno studente ha ucciso due persone accoltellandole

Giovedì in una scuola superiore di Spišská Stará Ves, nel nord est della Slovacchia, uno studente di 18 anni ha accoltellato un insegnante e due compagni di scuola: due di loro sono morti, mentre la terza persona è ancora in vita ed è stata portata in ospedale. Non sono note le motivazioni dello studente, che dopo l’attacco ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e arrestato dalla polizia. Le informazioni rese pubbliche sull’attacco sono ancora limitate.