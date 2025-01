È morto a 89 anni l’ex portiere del Milan Fabio Cudicini

Mercoledì Fabio Cudicini, storico portiere del Milan, è morto a 89 anni. Cudicini aveva giocato anche in altre squadre del campionato maschile di calcio, come la Roma e l’Udinese, ma è ricordato soprattutto per i suoi anni al Milan, per cui aveva guadagnato il soprannome di “ragno nero”, sia per l’uniforme nera che indossava che per l’agilità che gli era riconosciuta. Al Milan ha giocato dal 1967 al 1972, peraltro gli ultimi anni della sua carriera.