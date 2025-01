La Corea del Nord ha lanciato il primo missile balistico negli ultimi due mesi

L’esercito della Corea del Sud ha detto che lunedì la Corea del Nord ha lanciato il primo missile balistico in due mesi, proprio mentre il segretario di Stato americano Antony Blinken era in visita in Corea del Sud. Il missile, molto probabilmente a raggio intermedio, è stato lanciato verso est e ha volato per 1.100 chilometri prima di cadere in mare. L’ultimo lancio era stato il 5 novembre, quando erano stati lanciati almeno sette missili balistici a corto raggio.

L’esercito sudcoreano ha definito il lancio di lunedì un «chiaro atto di provocazione» e Blinken l’ha citato per parlare dell’importanza della collaborazione fra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. La cooperazione fra i tre stati è complessa a causa di questioni storiche e coloniali, ma è considerata fondamentale dall’amministrazione di Joe Biden per via dell’alleanza sempre più stretta fra la Corea del Nord e la Russia, che recentemente ha iniziato a utilizzare soldati nordcoreani nella guerra in Ucraina.