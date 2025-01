Ad Ancona due persone sono state uccise in un incidente d’auto, che ha anche danneggiato temporaneamente un metanodotto

Sabato mattina ad Ancona due pedoni sono stati uccisi in un incidente d’auto, che ha anche causato una fuga di gas, poi riparata: il comune intanto ha chiesto ai residenti della zona di non uscire dalle case. L’incidente è avvenuto nel quartiere periferico di Torrette. Dalle ricostruzioni sembra che una grossa auto abbia perso il controllo scendendo in via Aso, finendo contro un’altra macchina. La seconda auto sarebbe quindi finita contro due donne e contro una colonnina di un metanodotto, che è stata divelta causando la fuga di gas. La conduttura è stata chiusa, lasciando senza gas decine di famiglie e il vicino ospedale, il principale della città, che ha dovuto fare ricorso ai sistemi di emergenza.