In provincia di Rimini un uomo è stato ucciso dai carabinieri dopo avere accoltellato 4 persone

Martedì sera a Villa Verucchio, una cittadina in provincia di Rimini, in Emilia-Romagna, un uomo è stato ucciso dai carabinieri dopo avere accoltellato quattro persone per strada.

Le motivazioni delle aggressioni non sono ancora chiare: l’uomo, egiziano, ha aggredito prima un ragazzo che stava comprando delle sigarette in un distributore automatico, che ora è gravemente ferito, poi una coppia di anziani e una ragazza. Nessuna delle 4 persone è in pericolo di vita. Dopo le aggressioni è intervenuta una pattuglia dei carabinieri: secondo la ricostruzione degli agenti, che al momento è l’unica disponibile, la pattuglia ha prima sparato in aria un colpo di avvertimento e poi ha colpito l’uomo, uccidendolo.