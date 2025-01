In Italia i feriti per i festeggiamenti di Capodanno sono stati 309: è il numero più alto da dieci anni

Quest’anno in Italia i feriti per i festeggiamenti di Capodanno nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio sono stati 309: è il numero più alto da dieci anni a questa parte. Lo ha fatto sapere mercoledì mattina il ministero dell’Interno. Di queste 309 persone, 90 sono minorenni. In totale, 69 sono state ricoverate in ospedale. Nessuna persona però è morta per i festeggiamenti, cosa che era avvenuta in almeno un caso negli ultimi tre anni. Uno dei feriti più gravi è un ragazzo di 20 anni colpito a Bari da un proiettile di arma da fuoco.

Fra 2023 e 2024 i feriti nei festeggiamenti di Capodanno erano stati 274, mentre il numero più basso degli ultimi anni era stato registrato nel 2021, con 79 feriti (all’epoca però erano in vigore estese restrizioni per via del COVID-19).