Un Cybertruck è esploso fuori dal Trump Hotel di Las Vegas: una persona che si trovava all’interno dell’auto è morta

Verso le 8:40 del 1° gennaio (le 17:40 in Italia) un Cybertruck di Tesla è esploso vicino all’ingresso del Trump Hotel di Las Vegas, in Nevada (Stati Uniti). Una persona che si trovava all’interno del veicolo è morta e altre sette, che erano nelle vicinanze, sono state ferite in modo non grave. Non è chiaro cosa abbia causato l’esplosione, né se sia stata un incidente o un atto intenzionale: la polizia di Las Vegas sta indagando. Alcune aree dell’hotel sono state evacuate.

Il Trump Hotel si trova nel centro di Las Vegas, a breve distanza da altri alberghi molto noti come il Bellagio e il Caesar Palace. I Cybertruck sono dei pickup commercializzati da Tesla a partire dal 2023, con un design squadrato molto riconoscibile.