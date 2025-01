L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato portato nel carcere di Rebibbia: sembra che non abbia rispettato la detenzione domiciliare

Martedì sera l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato fermato e portato nel carcere di Rebibbia, a Roma. Le motivazioni ufficiali non sono ancora state diffuse, ma i giornali scrivono che Alemanno avrebbe violato gli accordi che gli permettevano di scontare in casa la pena di un anno e 10 mesi a cui era stato condannato nel 2022 per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite, nell’inchiesta cosiddetta “Mafia Capitale”.