Tutte le feste e i ponti del 2025

Come ogni anno è arrivato il momento di cambiare il calendario, se siete tra quelli che ne usano ancora uno cartaceo. Ma sia che siate tra i tradizionalisti, sia che vi affidiate solo al calendario digitale del vostro smartphone, una delle prime cose che si controllano di solito è quando saranno i giorni festivi dell’anno, in modo da prepararsi per tempo per organizzare viaggi o gite di qualche giorno.

Da questo punto di vista, il 2025 è un anno particolarmente fortunato: ci saranno infatti molte occasioni per sfruttare a pieno i giorni festivi e prenotare in anticipo le vacanze.

La prima è l’Epifania, che quest’anno cade di lunedì, e che quindi permette di riposare dal 4 al 6 gennaio.

Il mese più adatto per le gite, però, sarà aprile: Pasqua si festeggerà infatti il 20, mentre la Festa della liberazione cadrà cinque giorni dopo, di venerdì, dando quindi la possibilità di fare un altro “weekend lungo”. Organizzandosi per tempo e chiedendo tre giorni di ferie dal 22 al 24 aprile, si potranno avere addirittura 9 giorni liberi consecutivi.

Sono buoni giorni per organizzare delle vacanze anche la Festa della Repubblica e l’Immacolata concezione, entrambe di lunedì, e Ferragosto, di venerdì. Natale e Santo Stefano saranno invece di giovedì e venerdì.

6 gennaio, lunedì

Epifania

20 aprile, domenica

Pasqua

21 aprile, lunedì

Lunedì dell’Angelo, cioè Pasquetta

25 aprile, venerdì

Festa della liberazione

1° maggio, giovedì

Festa del lavoro

2 giugno, lunedì

Festa della Repubblica

15 agosto, venerdì

Ferragosto

1° novembre, sabato

Giorno di tutti i santi

8 dicembre, lunedì

Immacolata concezione

25 dicembre, giovedì

Natale

26 dicembre, venerdì

Santo Stefano